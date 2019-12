Um raio-x de Carlos Sánchez, meia na mira do Grêmio para 2020

publicidade

O meia Carlos Sánchez está na mira do Grêmio para reforçar a equipe de Renato Portaluppi em 2020. E não é para menos: o uruguaio de 35 anos recém completados em dezembro fez grande temporada pela equipe do Santos. No entanto, não é de agora que o futebol do meia rápido, habilidoso e decisivo chama a atenção. Em outras temporadas, também foi protagonista por onde passou.

Sánchez iniciou a carreira jogando no Liverpool, de Montevidéu, sua cidade natal. Depois, transferiu-se para o Godoy Cruz, da Argentina. Em duas oportunidades, esteve no futebol mexicano. Em agosto de 2013, esteve no Puebla. Depois, ao deixar o River pela segunda vez, em dezembro de 2015, já depois da disputa do Mundial de Clubes, foi apresentado pelo Monterrey.

Títulos pelo River e Rei da América em 2015

No River, Sánchez foi eleito rei da América após título da Libertadores de 2015. Foto: River Plate / Conmebol / Divulgação

Apesar das passagens pelo futebol mexicano, foi no River Plate que conquistou alguns dos grandes resultados individuais e coletivos de sua carreira. Na campanha do título da Sul-Americana de 2014, marcou apenas um gol e foi ofuscado pela grande temporada de Rodrigo Mora, autor de quatro gols e artilheiro dos "Millionarios" na competição.

Na Libertadores do ano seguinte, no entanto, seria protagonista. Em uma primeira fase apagada de todo o time, que quase culminou com uma eliminação precoce, marcou de voleio no importante empate em 1 a 1 contra o Tigres, e foi decisivo no segundo confronto contra os mexicanos, começando a jogada do gol de empate no 2 a 2 que evitou eliminação na fase de grupos.

Mas é na fase final que Sánchez brilhou. Marcou de pênalti contra o Boca no jogo de ida das oitavas de final, e fez bom primeiro tempo na partida de volta, encerrado no intervalo por conta dos incidentes com gás de pimenta. Na vitória por 3 a 0 sobre o Tigres em um Monumental de Nuñez lotado, marcou o segundo gol, também de pênalti.

Na temporada 2015, com a camisa do River, disputou 56 jogos, marcando 17 gols no ano, nos mais de 4,6 mil minutos que permaneceu em campo. Não à toa, levou o prêmio de Rei da América, concedido ao melhor jogador do continente, no ano de 2015.

Destaque do Santos de Sampaoli

Jogador fez grande temporada e é considerado ídolo na Vila Belmiro. Foto: Ivan Storti / Santos FC / Divulgação

Com boas credenciais, chegou ao Santos em julho de 2018 vindo do futebol mexicano com um currículo invejável: além dos títulos pelo River, havia disputado a Copa do Mundo da Rússia pela seleção uruguaia. No entanto, fez ano discreto: em 17 jogos, marcou apenas quatro vezes.

Foi com Jorge Sampaoli e o Santos de 2019 que Sánchez brilhou com a camisa do Peixe, com atuações que o alçaram a postulante a ídolo na Vila Belmiro, e a recordes importantes. O meia marcou 19 gols em 57 jogos, pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Sánchez se destacou no Campeonato Brasileiro, onde marcou 12 de seus gols, inclusive dois na vitória por 4 a 0 sobre o Flamengo, na 38ª rodada. Com Soteldo, Marinho e Sasha, levou o Santos ao vice-campeonato. Esteve em campo em 57 partidas na temporada, com mais de 4,2 mil minutos atuando.

No Santos, o uruguaio ainda quebrou uma marca de quase 80 anos, ao ser o primeiro estrangeiro a terminar o ano como artilheiro da temporada desde 1940. Ao chegar aos 23 gols marcados com a camisa alvinegra, também se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube, atrás apenas de Copete, com 26.

Carlos Sánchez

35 anos

Meia

Data de nascimento: 02/12/1984

Nacionalidade: uruguaio

Clubes: Liverpool (URU), Godoy Cruz (ARG), River Plate (ARG), Puebla (MEX), Monterrey (MEX) e Santos

Títulos por clubes: Sul-Americana, Recopa, Libertadores e Suruga (River Plate) e Campeonato Mexicano (Monterrey)

Títulos individuais: Rei da América (2015)

Os números

Por clubes

488 jogos

91 gols

Pela seleção

38 jogos

1 gol