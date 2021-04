Vancouver Whitecaps recua e Jean Pyerre deve permanecer no Grêmio

publicidade

A negociação do Vancouver Whitecaps com o Grêmio pelo meia Jean Pyerre não deve evoluir. Depois das propostas formais apresentadas na semana passada e o Grêmio pedir mais dinheiro, o clube da MLS recuou.

Assim, o meia deverá permanecer no Tricolor pelo menos até a próxima janela de transferências.

O clube canadense havia oferecido 7 milhões de euros por 50% do jogador. No entanto, o Tricolor só aceitaria liberação do jogador por pelo menos 9 milhões de euros.

Com Jean Pyerre entre os titulares, o Grêmio enfrenta o Lanús, nesta quinta-feira, às 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No domingo, encara o Caxias, no Estádio Centenário, às 19h, pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão.

