Vanderlei aparece no BID e já pode estrear pelo Grêmio

O goleiro Vanderlei apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear pelo Grêmio. Com isso, cresce a expectativa para que ele já seja o titular no lugar de Paulo Victor, na arrancada tricolor no Gauchão, contra o Caxias nesta quarta-feira às 20h.

Em coletiva nesta terça, o técnico Renato Portaluppi projeto já utilizar alguns dos novos contratados, mas não especificou se teriam a titularidade. Vanderlei foi contratado como solução para defender a meta, após falhas de Paulo Victor em jogos importantes de 2019.

Em sua apresentação, Vanderlei evitou falar em titularidade, e elogiou os demais concorrentes da posição, Paulo Victor e Júlio César, chamando-os de "grandes goleiros", mas disse que irá buscar seu espaço nos treinamentos. "Cada um vai dar o seu melhor no dia-a-dia, e a decisão fica com a comissão técnica. O importante é que o Grêmio está bem servido de goleiros, e que a gente possa fazer um grande trabalho", ponderou.

Apesar de ter ficado marcado na história do Santos, com grandes atuações nas últimas temporadas, Vanderlei acabou o ano em baixa no clube paulista. Com Sampaoli, ficou no banco de reservas, enquanto Éverson foi o titular. Para recuperar espaço em outro clube, o novo reforço do Grêmio falou em motivação por conta dos novos ares. "A gente vive disso. Foi um período de aprendizado para mim e para a minha carreira. Espero que seja um grande ano", frisou.