Vanderlei ignora pendurados antes de Gre-Nal: "Importante é o Grêmio vencer"

O Grêmio conta com cinco jogadores pendurados para o confronto diante do Atlético-MG, que antecede o Gre-Nal. Apesar disso, o goleiro Vanderlei, que também está com dois amarelos, minimizou a possibilidade de virar desfalque no clássico. "Não temos que pensar nisso. Se tiver que tomar cartão, vamos tomar. O mais importante é o Grêmio vencer os jogos, independente de quem estiver em campo", frisou.

Embora o foco esteja voltado para o duelo contra os mineiros, os jogadores observam com atenção o número de cartões. Além de Vanderlei, outros quatro jogadores estão pendurados com dois cartões: os zagueiros Kannemann e Geromel e os volantes Darlan e Matheus Henrique.

Vanderlei também citou a semana decisiva para as pretensões de seguir na briga pelo título brasileiro. Os dois duelos são confrontos diretos na parte de cima da tabela. "Todo jogo é decisivo. Entramos na reta final e vamos procurar vencer o maior número de jogos possíveis, especialmente os concorrentes", destacou.

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h15min. A partida, válida pela 31ª rodada, acontece na Arena, em Porto Alegre. No domingo, às 16h, no Beira-Rio, enfrenta o Inter no clássico Gre-Nal.

