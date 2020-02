Vanderlei vê oscilação como normal para Grêmio no começo do ano

publicidade

Após o treino em que Renato Portaluppi permitiu apenas 15 minutos de acesso à imprensa, o goleiro Vanderlei foi indicado para conceder entrevista coletiva e foi muito questionado sobre a instabilidade apresentada pelo Grêmio nos primeiros jogos do ano. O arqueiro prega que a alternância de desempenho é um fato normal no começo das temporadas, porém, ela não pode se estender por muito tempo.

“Não é só o Grêmio que está oscilando. A gente vê tantos outros grandes oscilarem no começo do ano e das competições. O que não podemos é estender isso por um bom tempo. Essa fase passou e, agora, é foco total. Todas as partidas serão decisões a partir de agora e não dá para errar e oscilar mais”, disse o responsável pela meta gremista.

Vanderlei comemorou não ter que disputar jogos no meio da semana e poder trabalhar especificamente para o Gre-Nal. Segundo o camisa 1, Renato Portaluppi passou todas as instruções de como ele quer o time atuando e, o momento, é de focar no clássico. Apesar da estreia, o goleiro se diz preparado para viver a primeira experiência no clássico.

“Pressionado sempre estaremos, pois o Grêmio é um clube grande e entramos em todas as competições para vencer. Vale uma vaga para a final. Estamos bem preparados e tenho certeza que vamos fazer uma grande partida”, disse.

O arqueiro prevê um jogo equilibrado, e acredita que o vencedor será a equipe que errar menos durante o jogo. “Respeitamos o Inter, que tem vivido bons momentos, mas temos totais condições de chegar lá e sair o vencedor. Não importa como. Nem se for de meio a zero. O importante é o objetivo de classificar para mais uma final”, ressaltou.

Na parte aberta do treino para a imprensa, o grupo gremista realizava o tradicional recreativo que ocorre antes dos jogos. Na sequência, o treinador voltou a fechar o trabalho para exercitar cobranças de penalidades máximas.

O Gre-Nal ocorre no sábado, às 16h30min, no Estádio Beira-Rio. Não há mais ingressos à venda para a torcida gremista.

No caso de empate no tempo normal, a decisão será nas penalidades máximas. O vencedor enfrenta quem passar do confronto entre Caxias e Ypiranga, marcado para domingo, às 16h, no estádio Centenário.