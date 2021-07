Vanderson deve ser titular do Grêmio diante do Palmeiras

publicidade

O primeiro Grêmio de Thiago Gomes terá uma alteração tática com relação à equipe que vinha sendo escalada por Tiago Nunes. O meia Vanderson deverá ser titular na partida contra o Palmeiras, às 19h desta quarta-feira, pelo Brasileirão. Desta forma, Jean Pyerre retorna ao banco de reservas.

A entrada de Vanderson visa tirar Douglas Costa da ponta e colocá-lo como homem principal da armação tricolor. Junto a Vanderson, o lado direito do Grêmio terá Rafinha na lateral. Mais cedo, antes da viagem a São Paulo, Thiago Gomes afirmou querer montar uma equipe “equilibrada”, tanto taticamente quanto na questão da média de idade.

Grêmio já está em São Paulo para o jogo de amanhã diante do Palmeiras. Thiago Gomes muda apenas um jogador na escalação: sai Jean Pyerre e entra Vanderson, que vai atuar avançado pela direita, com Douglas Costa centralizado.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) July 6, 2021

Diante do Palmeiras, o Grêmio deve ser escalado com Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Bobsin, Matheus Henrique, Vanderson, Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza. Na lista de relacionados para o jogo, Piñares e Guilherme Guedes voltaram a aparecer. Além dos dois, o técnico terá mais 23 jogadores à disposição para a partida no Allianz Parque.

O time gaúcho entra em campo bastante pressionado por ter somado apenas dois pontos sete partidas disputadas. E terá diante de si um dos líderes do Brasileirão. Mas o desafio não assusta, conforme o treinador: “Temos um grupo muito qualificado. A partir de hoje, vamos dar a volta por cima e voltar a vencer”, afirmou ele, em entrevista coletiva.

