Vanderson e Ferreira poderão ser surpresas do Grêmio na final da Copa do Brasil

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Precisando vencer no Allianz Parque, o Grêmio poderá ter mudanças em sua escalação titular para a decisão contra o Palmeiras, no domingo, às 18h. O lateral Vanderson e o atacante Ferreira podem aparecer como as possíveis surpresas do técnico Renato Portaluppi para a finalíssima da Copa do Brasil. A dupla foi testada nos lugares de Alisson e Victor Ferraz na primeira atividade realizada pelo Tricolor em Atibaia, nesta sexta-feira.

No jogo de ida, na Arena, o atacante Ferreira entrou bem pelo lado direito, deu mais ofensividade ao time e levou vantagem em lances individuais sobre o lateral esquerdo Viña, do Verdão. Na quarta-feira, o lateral Vanderson teve boa atuação pelo Gauchão, contra o Brasil de Pelotas, mostrando boa capacidade de ataque e vigor físico.

No gol, Paulo Victor irá seguir como o titular da posição e o restante do time não deve sofrer alterações. A equipe ainda realiza mais uma atividade no sábado.

Para conquistar o título, o Grêmio precisa vencer por 1 a 0 e, depois, superar o adversário nos pênaltis. Vencer com dois gols de diferença no tempo normal também garante o hexacampeonato da Copa do Brasil para o Tricolor.

