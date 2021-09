Vanderson garante foco para Grêmio "sair da lama" e pensar em coisas maiores

publicidade

O panorama atual do Grêmio no Brasileirão ainda não tranquiliza, mas já dá esperanças aos torcedores gremistas de dias melhores na competição. Após a vitória contra o Flamengo no Maracanã, o Tricolor subiu para os 22 pontos e está um ponto de deixar o Z4. Na avaliação do lateral-direito Vanderson, o momento é de focar nas próximas partidas para sair de vez desta situação na tabela e assim pensar em coisas melhores na competição nacional. “Nós estamos lutando para evoluir em todos os jogos, dedicação máxima, e vamos brigar para sair dessa 'lama' para pensar em coisas maiores”, afirmou o atleta em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O jovem, que começou a receber chances com o antigo treinador Renato Portaluppi, elogiou os conselhos de Felipão em sua evolução: “O Felipão chegou e me orientou, me ensinou muito. Ele me ajudou a entender que também tenho que defender bem. Os treinadores sempre dizem quando o outro lateral avançar, eu fecho mais pelo meio. É fundamental escutar”.

Desde o começo da temporada, Vanderson vem se firmando na equipe titular ao lado de outros dois jovens: Ruan e Rodrigues, que estão formando a zaga da equipe. Sobre os companheiros, o lateral reiterou as qualidades dos atletas: “São jogadores que tem uma boa imposição física, velocidade e estão se adaptando cada vez mais com o estilo de jogo do treinador.”

