Vanderson ressalta importância de Rafinha para os jovens e garante foco do Grêmio no Lanús

O lateral Vanderson concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador nesta terça-feira e admitiu que estava um pouco nervoso, mas, no final, respondeu com tranquilidade as perguntas. A maioria delas foi em relação a disputa com Rafinha e o que ele tem aprendido com o experiente lateral.

“O Rafinha é um cara sensacional. É multicampeão e tem uma carreira brilhante. Não só comigo, mas com todos os outros garotos, ele deixa o ambiente leve e tranquilo. Está sendo muito importante para o meu crescimento. Muito bom estar convivendo com ele”, disse. “A escolha (de quem vai jogar) quem faz é o treinador. Estou aprendendo muito com ele, que veio da Europa e é muito profissional. O trabalho é que dirá quem será o titular”.

Vanderson destacou que tem como principal característica ser um lateral ofensivo, mas assegurou que tem trabalhado bastante para aprimorar a função defensiva da posição. Ele ressaltou ainda que a forma como vem atuando é diferente da exigida por Renato Portaluppi.

“Todo treinador tem a sua filosofia. O (técnico) Tiago (Nunes) gosta de laterais construtores, mas estamos nos adaptando ao trabalho dele. É buscar a evolução para a cada dia responder melhor aos conceitos dele”, afirmou.

O jovem lateral foi questionado algumas vezes sobre a importância da semana Gre-Nal e do jogo para a torcida e para o clube, mas preferiu garantir o foco no jogo contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana. “O Gre-Nal é sempre um jogo a parte. A base foi muito importante para o nosso crescimento e todo o garoto que sobe aprende a importância deste jogo. Mas estamos pensando primeiro no Lanús, para depois focar no Gre-Nal. É um campeonato à parte e vamos pela vitória”, concluiu.

O Grêmio volta aos treinamentos na quarta-feira pela manhã. A partida contra os argentinos está marcada para quinta-feira, às 19h15min, na Arena. O jogo coloca frente a frente o líder, o Tricolor, com nove pontos, e o vice do grupo H da Copa Sul-Americana, que tem seis. La Equidad, da Colômbia, tem três e o Aragua, da Venezuela, ainda não somou nenhum ponto.

