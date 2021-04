Vanderson testa positivo para Covid-19 e desfalca o Grêmio no Equador

publicidade

O Grêmio teve dois diagnóstivos positivos para Covid-19, após realização de nova bateria de exames RT-PCR, já no Equador, antes da partida contra o Independiente del Valle, pela Libertadores. O laeral direito titular Vanderson e o goleiro Paulo Victor estão com coronavírus e desfalcam o Tricolor.

A informação foi confirmada pelo Grêmio no início da noite desta terça-feira. Ambos estão assintomáticos e isolados dos demais. O Tricolor providencia o retorno dos dois à Porto Alegre em voo privado, seguindo todos os protocolos de segurança.

No gol, não haverá alterações na equipe. Como Paulo Victor viajou apenas para compor o grupo, já que não faz parte dos planos para a temporada, a situação não muda. Brenno segue confirmado como titular da posição.

Já na lateral-direita, o sistema defensivo do Grêmio terá alteração. O titular deve ser Victor Ferraz, que também não faz parte dos planos para a sequência da temporada. O recém-contratado Rafinha ainda não pode atuar nesta fase da Libertadores e sequer viajou ao Equador.

Antes da viagem ao Equador, o Grêmio já havia confirmado diagnóstico positivo do técnico Renato Portaluppi. O treinador está bem, mas deve desfalcar o time inclusive no confronto de volta, em Porto Alegre.

Assim, o time será comandado por Alexandre Mendes em Quito. A tendência é que o auxiliar mande a campo um time com Brenno; Victor Ferraz, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Alisson (Léo Chu), Ferreira e Pinares; Diego Souza.

O Grêmio enfrenta o Independiente del Valle nesta quarta-feira, às 19h15min. O jogo de ida da terecira fase prévia da Libertadores acontece no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, na Arena, no mesmo horário.

