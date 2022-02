Vice de futebol descarta novas contratações para o Grêmio: "Nossa realidade é essa"

publicidade

O vice-presidente de futebol, Denis Abrahão, garantiu que o grupo do Grêmio está fechado e não acontecerão novas contratações neste momento. Segundo ele, a "realidade do clube é essa" e todos que estão no Tricolor precisam fazer mais com menos para que a equipe evolua. O empate com o Juventude na noite deste domingo, na Arena, marcou o final da pré-temporada.

"Nossas dificuldades são imensas. Não temos capital para investir no futebol. Agora, o que fazer? Trabalhar mais, se dedicar mais, fazer mais com menos, treinar, treinar, aprimorar e buscar resultados (...) se tiver um craque no mercado, por 100 reais, quem sabe nós contratamos", afirmou.

Sobre o resultado, Abrahão defende que o torcedor tem o direito de estar insatisfeito, mas o futebol é "amor e ódio" em trinta segundos. "Antes do gol sofrido, estávamos pressionando, saiu o gol do Juventude, as vaias apareceram. Empatamos, a cantoria voltou. Futebol é amor e ódio em trinta segundos. É assim que é", sintetizou.

Em seu entendimento, o Grêmio apresentou melhoras e o trabalho do técnico Mancini está mostrando resultados. Ele enalteceu o fato do clube estar na liderança do estadual. "Avaliamos o dia-a-dia do treinador como sempre fizemos com qualquer treinador. O treinador tem trabalho bom, o time tem mostrado evolução". O dirigente adiantou que o planejamento gremista será de time titular para todas as próximas rodadas do Gauchão e também da temporada.

