Vice do Grêmio admite busca por reforços: "Estamos vasculhando o mercado"

Com a saída de Caio Henrique e a indefinição na situação do atacante André, o vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, Paulo Luz, admitiu que o Tricolor está em busca de reposições no mercado de transferências. Segundo Luz, em coletiva nesta quinta-feira, com Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil ocorrendo simultaneamente as partidas deverão ocorrer praticamente a cada três dias, o que exige a necessidade de diversas opções no elenco.

"Temos consciência que pela demanda, pelos jogos, pelas disputas, que principalmente a lateral esquerda, mesmo diante da qualificação dos atletas que temos no elenco, entendemos que temos de fazer uma reposição. Estamos vasculhando o mercado e o mesmo ocorre sobre o centroavante", disse.

De acordo com Luz, ainda não há um nome definido para a lateral e a princípio, o nome de Diogo Barbosa, do Palmeiras, não está na lista. "A gente fica um pouco surpreso na insistência no Diogo Barbosa, mesmo reconhecendo que é um grande atleta, porque ele foi titular nos últimos três jogos do Palmeiras", salientou.

Embora a busca por um atacante não esteja atrelada a uma venda de André, o vice-presidente falou sobre a situação do jogador. Na quarta-feira, o técnico Renato Portaluppi afirmou que irá reaproveitá-lo caso ele não seja negociado. "O assunto André vem sendo tratado de forma muito acertiva pelo nosso diretor executivo, Klauss Câmara, com o staff do atleta, o objetivo do Grêmio é encontrar uma solução, uma negociação que atenda os interesses do clube e do atleta, que contemple ambas as partes", reiterou.