Victor Ferraz deve voltar ao time do Grêmio diante do Fortaleza

Em meio a diversas ausências para a partida contra o Fortaleza, no fim de semana, o Grêmio terá pelo menos um retorno importante. O lateral direito Victor Ferraz, preservado diante do Bahia, deve voltar ao time. Assim, o lateral Vanderson deve ser poupado por conta de problemas musculares. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, o técnico Renato Portaluppi reclamou das condições físicas do jovem jogador.

O Grêmio deve ter time misto diante do Fortaleza. O zagueiro Geromel e o volante Maicon até trabalharam com bola, mas não participam da partida. Os dois devem ficar à disposição apenas diante do Palmeiras, na próxima sexta-feira, pelo Brasileirão, numa prévia da final da Copa do Brasil.

O goleiro Vanderlei, o zagueiro Kannemann, o meia Jean Pyerre e o atacante Diego Souza também serão poupados. Assim, um provável Grêmio deve ter Paulo Victor; Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan, Alisson, Pepê e Pinares; Churín.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o Fortaleza, no sábado, às 21h. O confronto, válido pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

