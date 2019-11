Vizeu reafirma desejo de permanecer no Grêmio em 2020

publicidade

O atacante Felipe Vizeu voltou aos gramados depois de mais de quatro meses sem atuar. Afastado por conta de uma lesão grave no joelho esquerdo, com ruptura de ligamentos, havia entrado em campo pela última vez no dia 10 de julho, no empate em 1 a 1 contra o Bahia, no jogo de ida da Copa do Brasil. Contra o Flamengo, na derrota por 1 a 0 na Arena, foi a campo aos 31 minutos do segundo tempo, depois de 130 dias.

Feliz com o retorno e a possibilidade de atuar nos últimos cinco jogos do Grêmio no ano, Vizeu disse que já iniciou as conversas para permanecer no clube em 2020. Afirmou que as tratativas estão em fase inicial, mas a prioridade, por ora, é a manutenção entre os classificados para a Libertadores. "Tenho vontade de ficar. Está no início, então não posso dizer com certeza. Espero que dê tudo certo para que eu possa ficar no Grêmio", afirmou.

Vizeu tem contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro deste ano. Por conta da lesão, o Tricolor tentará a prorrogação do vínculo. O investimento já feito ultrapassou os R$ 2 milhões, com possibilidade de aquisição dos direitos. Por conta da lesão, o Grêmio tentará prorrogar o empréstimo. "A gente nunca espera se machucar. Minha lesão foi bem grave. É algo complicado, nenhum jogador quer passar por isso. Espero que a Udinese possa entender isso, e que seja importante eu jogar aqui mais um ano".

Mesmo após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, a confiança do grupo não foi abalada. Isso porque o Tricolor segue na zona de classificação direta para a Libertadores, na qual chegou após uma sequência de cinco vitórias seguidas. Vizeu falou sobre a motivação após as declarações de Renato, bancando o Grêmio na competição continental em 2020. "A confiança dele é fundamental. Dá uma motivação muito grande, é fundamental para que a gente possa ter o foco e alcançar os objetivos", assegurou.

Vizeu também revelou torcida para o Flamengo na final da Libertadores, no sábado, diante do River Plate. Disse ter ficado chateado com a eliminação para os cariocas, mas admitiu ter um carinho muito grande pelo clube onde "nasceu e foi criado", e que o revelou para o futebol. "Queria que eu e o Grêmio estivéssemos lá. A gente fica chateado porque lutamos para isso. Mas tenho muitos amigos, então vou estar torcendo por eles", afirmou.

Grêmio completo com retornos de Kannemann e Matheus Henrique

O Grêmio fez a primeira atividade após a derrota para o Flamengo. Na tarde desta terça-feira, após a folga de segunda, o grupo se reapresentou para a semana cheia de trabalho, já que só volta a campo no fim de semana.

Com os acréscimos de Kannemann e Matheus Henrique, que estavam com a seleção argentina e brasileira olímpica, respectivamente, o Tricolor deve ser escalado com o que tem de melhor para o compromisso do fim de semana, já que não há ninguém suspenso. Renato deve mandar a campo o time com Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Everton e Luciano; Diego Tardelli.

O Grêmio enfrenta o Palmeiras, no domingo, às 16h, no Allianz Parque. Caso não perca para os paulistas, além de dar mais um passo importante na busca pela vaga na Libertadores, o Tricolor irá ajudar a garantir matematicamente o título brasileiro do Flamengo, que não entra em campo na rodada por conta da final da Libertadores.