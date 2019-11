Vizeu se aproxima de retorno no Grêmio

publicidade

A boa notícia no treino dessa quarta-feira no CT Luiz Carvalho foi a presença do centroavante Felipe Vizeu no coletivo entre os reservas do Grêmio e jogadores das categorias de base. Submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo ainda no mês de julho, o jogador deve ficar à disposição de Renato Portaluppi nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Com contrato se encerrando em dezembro, Vizeu tem permanência incerta para 2020. A Udinese, da Itália, que detém os direitos econômicos do atleta, dificilmente aceitará um novo empréstimo.

Por outro lado, o Grêmio não deverá fazer proposta pela compra do centroavante. Vizeu chegou no início do ano como o principal concorrente de André, mas acabou sendo atrapalhado pela lesão.

O Tricolor volta a treinar nesta quinta-feira, projetando o duelo contra o Flamengo, no domingo, às 16h, na Arena. O Grêmio é 4º colocado, com 56 pontos, 4 a mais que o São Paulo, primeiro time fora do G4.