Volante Michel é emprestado pelo Grêmio ao Vasco

O Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do volante Michel, de 31 anos. O jogador que tem contrato com o Grêmio, será emprestado até o fim da temporada. Michel não atuava desde o início do ano passado, quando estava emprestado ao Fortaleza. Ele foi reintegrado ao grupo do Tricolor recentemente. No entanto, vinha sofrendo com um histórico de lesões.

O volante foi importante nas campanhas do técnico Renato Portaluppi especialmente nos anos de 2017 e 2018. Na final da Libertadores, marcou o gol da vitória por 1 a 0 na final sobre o Lanús. No ano seguinte, fez o gol no triunfo por 1 a 0 sobre o River Plate, na ida da semifinal. O Grêmio acabou eliminado após perder por 2 a 1 na volta.

Em nota, o Vasco exaltou a contratação do jogador "experiente e versátil" para a disputa da temporada. Ele retorna ao Vasco após nove anos desde a última passagem. O clube carioca encerra afirmando que o jogador será um aliado "na campanha rumo à Série A do Campeonato Brasileiro".

Michel será o 10º reforço do Vasco na temporada. O alvinegro estreia na Série B no sábado, às 11h, diante do Operário-PR.

