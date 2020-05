Volta aos treinos compensa ansiedade com a pandemia, diz Thaciano

publicidade

O Grêmio deu sequência na manhã chuvosa desta terça-feira aos trabalhos físicos iniciados ontem à tarde. Após a atividade, Thaciano concedeu entrevista a assessoria de imprensa do clube e falou sobre completar os 25 anos sem poder receber o tradicional abraço e ser festejado pelos companheiros. Para o meia, a possibilidade de voltar a treinar compensa todas as situações que ele vem vivendo desde o início da pandemia.

“Só de treinar com os meus companheiros já é motivo de estar feliz. Trabalhar o dia a dia, com toda a estrutura, todo o cuidado e profissionalismo que estamos tendo de todos, do presidente ao roupeiro é motivo de alegria. O Grêmio está de parabéns e é um exemplo a ser seguido”, revelou. “Foi um período de ansiedade. Queria retornar e fazer aquilo que mais amo. Estamos voltando aos poucos para fazer o que mais gostamos”, destacou.

Thaciano crê que ele e os companheiros irão sentir quando o futebol for liberado para ser disputado e tiver que jogar sem torcida. Porém, acredita que a possibilidade de voltar aos gramados compensará todo o tempo que ficou sem poder trabalhar devido a pandemia.

O meia ainda mandou um recado para todos os torcedores do Grêmio e para a população em geral. “Tenho gratidão pelo carinho que recebo do torcedor, em especial, aqueles que nos dão força para continuarmos firmes. Vamos sair deste momento atípico e difícil, mas que a gente se una para sairmos mais forte desta situação”, concluiu.

Os grupos que treinaram na manhã desta terça-feira foram os chamados D, E e F. No período da tarde, o A, B e C farão os mesmos exercícios físicos realizados pelos companheiros. Como o decreto do governo do Estado exige trabalhos individuais, devido a bandeira laranja, o elenco gremista foi divido em seis para as atividades.