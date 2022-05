Guaireña vence 9 de Outubro nos acréscimos e segue na cola do Inter na Sul-Americana

publicidade

O roteiro de duas semanas atrás praticamente se repetiu. Novamente, Guaireña e 9 de Outubro se enfrentaram, agora na casa dos equatorianos, e mais uma vez o time paraguaio contou com gol no fim para vencer, agora por 3 a 2, pela 5ª rodada da Sul-Americana, e manter perseguição ao líder Inter na chave E, na noite desta terça-feira.

Se no encerramento do turno foi um gol solitário, agora o jogo foi mais movimentado. 0 9 de Outubro marcou cedo com Mauro da Luz, mas logo sofreu a virada, com dois gols de Otazú. Depois, ainda teve forças para empatar a partida, com Stephens. Mas os visitantes encontraram forças para, praticamente no último lance do jogo, anotar o gol decisivo. Brítez marcou e fechou o placar em 3 a 2.

O resultado mantém o Guaireña na cola do Inter, com os mesmos 9 pontos. No entanto, o colorado lidera o grupo nos critérios de desempate. Em terceiro com 4 pontos, o 9 de Outubro não tem mais chances de encostar na pontuação dos líderes e está fora da Sul-Americana. Apenas o primeiro avança às oitavas.

Na última rodada, o Inter recebe o 9 de Outubro, no Beira-Rio. Já o Guaireña enfrenta o também eliminado Independiente Medellín, no Atanasio Girardot. As duas partidas acontecem na terça-feira, 24, às 21h30min.