Guarany de Bagé vence primeira contra Frederiquense e embola briga contra o rebaixamento

O Guarany de Bagé comemorou muito, neste sábado, ao chegar à primeira vitória em seu retorno à elite do Gauchão. A equipe da Fronteira aplicou 1 a 0 no União Frederiquense após pressionar o jogo todo para conquistar os três pontos.

Com o resultado, embolou a briga contra o rebaixamento no fundo da tabela. Segue na lanterna com cinco pontos, mas apenas um a menos que o Juventude e dois a menos que o adversário de Frederico Westphalen, primeiros fora da linha da degola.

A equipe de Bagé foi para cima já no apito inicial, enquanto o União marcava bastante por um empate que lhe daria boas chances na luta para permanecer na elite. Eduardo testou a meta do goleiro Marcos em quatro oportunidades, mas o placar foi para o intervalo zerado.

O Guarany aumentou ainda mais a ofensividade no segundo tempo. Virou ataque contra defesa. Parecia que os visitantes escapariam com seu pontinho, mas nos acréscimos cedeu à pressão. Jarro foi derrubado na área e a arbitragem assinalou. Raphinha chutou forte, Marcos ainda tocou na bola, mas ela entrou para o 1 a 0 e a festa explodir nas arquibancadas.

Na próxima rodada, o Guarany enfrenta o Ypiranga, no Estrela D'Alva. O Frederiquense encara o Brasil de Pelotas, também em casa.