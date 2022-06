Guto Ferreira não é mais técnico do Bahia

publicidade

O Bahia informou na madrugada deste domingo, por meio de nota oficial, que Guto Ferreira não é mais técnico do time. Juntamente dele, também deixam o clube os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis, além do preparador físico Valdir Jr.

Esta foi a terceira passagem de Guto Ferreira pelo Bahia. O técnico estava no comando do time desde novembro de 2021. Seu aproveitamento foi de 20 vitórias, dez empates e 17 derrotas, de acordo com o clube.

No momento, o Bahia está no G-4 da Série B, na terceira colocação com 25 pontos, logo na frente do Grêmio, que tem 22.

Confira a nota oficial do Bahia

"O Esporte Clube Bahia comunica à Nação Tricolor que Guto Ferreira não é mais técnico do clube.

O Esquadrão agradece os serviços prestados e deseja boa sorte na carreira do treinador.

Esta foi a terceira passagem de Guto Ferreira no comando do Tricolor.

Ele, desde novembro de 2021, comandou o time em 47 partidas oficiais. Foram 20 triunfos, 10 empates e 17 derrotas.

Junto com ele, deixam o time os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis, além do preparador físico Valdir Jr.".