Haaland marca duas vezes e Borussia Dortmund vai às quartas da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, ao empatar em 2 a 2 com o Sevilla, no jogo de volta da principal competição europeia de clubes, com dois gols de Erling Haaland.

O atacante norueguês abriu o placar no primeiro tempo e ampliou convertendo um pênalti no início da segunda etapa. Youssef En-Nesyri diminuiu também cobrando uma penalidade máxima e cabeceou para deixar tudo igual já nos acréscimos (90+6).

O resultado leva à próxima fase o Dortmund, que já havia vencido por 3 a 2 em Sevilha na partida de ida. Os alemães são os primeiros classificados para a próxima fase da competição. O adversário será definido por sorteio.