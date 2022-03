Haas anuncia retorno de Kevin Magnussen para vaga de Mazepin

publicidade

A escuderia americana Haas anunciou nesta quarta-feira o retorno do piloto dinamarquês Kevin Magnussen para correr a temporada 2022 da Fórmula 1 no lugar do russo Nikita Mazepin, demitido da equipe no último sábado. Brasileiro Pietro Fittipaldi, que é piloto de testes da equipe, era um dos cotados para assumir a vaga.

“Estou muito feliz por dar as boas-vindas a Kevin Magnussen à Haas F1 Team”, declarou o chefe da equipe, Güenther Steiner.

Magnussen foi piloto da Haas entre 2017 e 2020, depois de ter passado por McLaren e Renault. O dinamarquês já disputou 119 Grandes Prêmios na categoria, com um pódio em seu ano de estreia (2014) como melhor resultado.

Sua melhor colocação no Mundial de pilotos foi um 9º lugar com a própria Haas, na temporada 2018.

