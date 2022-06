Hamilton pede que "velhas vozes" não tenham mais espaço na F1

publicidade

Por que continuamos dando espaço a estas velhas vozes?", se perguntou o britânico Lewis Hamilton nesta quinta-feira, em referência às declarações do ex-piloto brasileiro Nelson Piquet, tricampeão de Fórmula 1, que o chamou de "neguinho" em um vídeo. "Não devemos dar uma plataforma a estas pessoas. Falam do nosso esporte e nós tentamos ir em uma direção completamente diferente, não é representativo", explicou Hamilton em entrevista coletiva antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste fim de semana.

Após a repercussão do episódio, Piquet, de 69 anos, se desculpou "de coração" e afirmou que a "tradução (da palavra 'neguinho') que circula em alguns veículos e nas mídias sociais não é correta". Perguntado em Silverstone nesta quinta, o piloto da Mercedes pediu aos meios de comunicação e ao mundo da F1 que foquem "no que somos hoje como esporte e na direção que queremos seguir".

"Se queremos nos desenvolver nos Estados Unidos e em outros países, na África do Sul (para onde a F1 planeja retornar), aumentar nossa audiência, devemos nos voltar para o futuro e dar aos jovens uma plataforma mais representativa da época atual", continuou. "Há algum tempo venho sendo alvo de racismo e de críticas, de negatividade em declarações arcaicas. Não é nada novo para mim", lamentou Hamilton, ressaltando que este é um "problema global".

Uma das figuras do esporte mais engajadas na luta antirracista, o britânico se mostrou "incrivelmente agradecido" a todos os que o apoiaram nesta semana, "especialmente os pilotos".

