Higuaín chega a Miami para iniciar nova fase no Inter, clube da MLS

publicidade

O atacante argentino Gonzalo Higuaín chegou a Miami para fechar a contratação com o Inter, time da Liga Norte-Americana (MLS) co-propriedade de David Beckham, anunciou nesta sexta-feira um dos donos da franquia.

"Calorosas boas-vindas a Gonzalo Higuaín, um atacante de classe mundial e campeão", escreveu Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami, em sua conta no Twitter, junto com uma fotografia na qual aparece com o atacante no aeroporto, ambos usando uma máscara.

"Pipita" Higuaín, de 32 anos, chegou a Miami na noite de quinta-feira e nesta sexta passa por exames físicos com os médicos do Inter, que esperam a assinatura do contrato no final de semana, informou o jornal Miami Herald.

O jogador, que vestiu a camisa da seleção da Argentina inúmeras vezes, também teria de passar 10 dias em quarentena antes de se juntar ao restante da equipe. Como noticiou a mídia italiana na quinta-feira, Higuaín e a Juventus chegaram a um acordo financeiro para rescindir o último ano do contrato do atacante.

O contrato do argentino expirava em 2021, mas o novo técnico da Juve, Andrea Pirlo, havia anunciado que não iria contar com o jogador.

No Inter Miami, o argentino vai se reencontrar com o ex-jogador da Juve, Blaise Matuidi. Em sua temporada de estreia na MLS, o Inter venceu apenas dois dos primeiros dez jogos e está em penúltimo lugar na Conferência Leste.