Homem é baleado durante confusão entre torcedores do Palmeiras em São Paulo

Um homem foi baleado, neste sábado, próximo ao Allianz Parque, em São Paulo. A confusão aconteceu após a derrota do Palmeiras para o Chelsea na final do Mundial de Clubes.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para a rua Palestra Itália, altura do número 100, para ocorrência de disparo de arma de fogo. A vítima, de 35 anos, foi socorrida com um ferimento no abdômen, e encaminhada ao Hospital das Clínicas. De acordo com o Major Palumbo, porta-voz da corporação, o estado de saúde é grave.

Segundo informações do Capitão Bonifácio, porta-voz da PM, o atirador foi preso. O 23º Distrito Policial (Perdizes) é responsável pela área mas, devido ao esquema de plantão, o preso deve ser encaminhado ao 91ºDP (ceasa), onde o caso será registrado.

Por conta da concentração de torcedores, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) havia bloqueado a rua Palestra Italia, entre a Avenida Pompéia e a Praça Marrey Junior, na Barra Funda, zona oeste da capital. A Polícia Militar também montou bloqueios e acionou o Águia-14, da Polícia Militar.