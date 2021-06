Inglaterra vence Alemanha e vai às quartas da Eurocopa

publicidade

Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 0, nesta terça, e avançou às quartas de final da Eurocopa. Os gols foram marcados por Sterling e Kane, na segunda etapa, no estádio de Wembley.

Semifinalista na Copa do Mundo de 2018, a seleção inglesa vai enfrentar na próxima fase da competição europeia, no sábado (3 de julho), o vencedor da última partida das oitavas, disputada entre Suécia e Ucrânia, nesta quarta.

Fim da escrita

Com esta vitória em casa, os ingleses encerraram uma série de eliminações diante dos alemães, nas Copas do Mundo de 1990 e 2010 e na Euro de 1996, além da sequência de sete jogos sem vitórias em Wembley. O tradicional estádio londrino foi palco nesta terça de um duelo muito equilibrado no primeiro tempo, com as duas seleções deperdiçando uma boa oportunidade para cada lado.

Após o intervalo, o placar foi alterado quando Sterling emendou com perfeição um cruzamento rasteiro no meio da pequena área adversária, marcando seu terceiro gol nesta edição da Eurocopa. Pouco depois ,a Alemanha desperdiçou uma chance incrível de empate. Num contra-ataque puxado por Havertz, Müller recebeu livre na frente do goleiro Pickford, mas finalizou para fora.

Faltando cinco minutos para o fim do encontro, Harry Kane finalmente desencantou na competição e decretou o placar final. O jogador do Tottenham aproveitando um cruzamento de Grealish e mergulhou de cabeça para balançar a rede alemã.

A eliminação diante da Inglaterra marca o fim do período de Joachim Löw como técnico da seleção da Alemanha, cargo que assumiu 2006. O treinador conquistou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações de 2017. Seu substituto será Hansi Flick, ex-treinador do Bayern de Munique.