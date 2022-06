Inter derrota Grêmio e assume vice-liderança do Brasileirão Feminino

publicidade

As Gurias Coloradas venceram o Gre-Nal do Brasileirão Feminino por 2 a 1, no Estádio Vieirão, em Gravataí, neste domingo. Duda e Lelê marcaram os gols do Inter no primeiro tempo. Cássia descontou para as Gurias Gremistas no segundo tempo. Foi o quarto clássico consecutivo pela competição nacional que terminou com vitória vermelha.

Com o resultado, o Colorado assumiu a vice-liderança com 26 pontos e encaminhou classificação para a segunda fase da competição nacional. Já o Grêmio está na 9ª colocação com 13 pontos e viu a sua situação ficar um pouco mais complicada, precisando somar pontos nas quatro últimas rodadas para avançar. Os oito primeiros colocados seguem para a próxima fase.

As Gurias Coloradas abriram o placar aos 8 minutos. Em cobrança de escanteio curto, Duda se livrou da marcação gremista e acertou belo chute da entrada da área. A bola foi no cantinho direito da goleira Lorena, que demorou a cair, 1 a 0. O segundo gol colorado saiu aos 34. Após cobrança de escanteio, a bola tocou no travessão e, na sobra, a centroavante Lelê só teve o trabalho de empurrar para as redes, 2 a 0.

As Gurias Gremistas foram descontar aos 30 minutos do segundo tempo. Rafa Levis fez cruzamento do lado direito e a centroavante Cássia completou de primeira e mandou a bola no ângulo, sem chances de defesa para a goleira colorada, 2 a 1. Com a expulsão de Isabela, do Inter, o Grêmio foi para cima e quase conseguiu o empate no último lance da partida. Aos 49, após cobrança de falta, a goleira Gabi Barbieri fez grande defesa de puro reflexo com o pé esquerdo e garantiu a vitória colorada.

Brasileirão Femino - 11ª rodada

Grêmio 1

Lorena; Sinara, Mônica, Tuani e Jéssica Soares; Jessica Peña, Tchula (Rafa Levis) e Karla (Dani Ortolan); Caty (Gabizinha), Cássia e Luany. Técnico: Patrícia Gusmão.

Inter 2

Gabi Barbieri; Isabela, Bruna Benites, Sorriso e Eskerdinha (Mai); Capelinha (Juliana), Maiara (Isa Haas) e Duda; Fabi Simões, Millene e Lelê (Tamara). Técnico: Maurício Salgado

Gols: Duda, aos oito minutos do primeiro tempo, e Lelê, aos 34 minutos do primeiro tempo (I); Cássia, aos 30 do segundo tempo (G);

Cartões amarelos: Jéssica Soares, Mônica Ramos, Luany (G); Isabela (I);

Arbitragem: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Juarez de Mello Júnior (RS)

Data e hora: 05/06/2022, domingo, às 11h

Local: Estádio Vieirão, em Gravataí

Próximo jogo - 12ª rodada

11/06, às 15h: Red Bull Bragantino x Grêmio

11/06, às 15h: Inter x São José-SP