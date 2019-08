“É uma decisão do comando técnico e do jogador”, diz Federação Peruana sobre Guerrero

publicidade

A Federação Peruana de Futebol informou que a decisão sobre a convocação de Paolo Guerrero para os dois amistosos da seleção sul-americana nos Estados Unidos no início de setembro depende exclusivamente de um acerto entre o técnico Ricardo Gareca e o próprio jogador. O Inter tenta a liberação para contar com o atleta no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no dia 4 de setembro, e em uma eventual final no dia 11.

A Federação Peruana de Futebol confirmou a reunião do executivo de futebol, Rodrigo Caetano, com o presidente da entidade, Agustín Lozano. De acordo com o gerente de comunicações da entidade, Elkin Sotelo, o dirigente fez uma solicitação para que Guerrero não seja convocado.

Ainda assim, a entidade frisou que a decisão será tomada estritamente “entre o comando técnico e o jogador”. E finalizou dizendo que não há nenhuma outra “informação concreta” neste momento.

Os peruanos pegam o Equador no dia 5, no estádio Red Bull Arena, em Nova Jersey. No dia 10, será a vez de enfrentar o Brasil, no estádio Los Angeles Memorial Coliseum, na Califórnia.