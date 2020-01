Ação do MP contra organizadas do Inter termina com 12 presos

publicidade

A operação do Ministério Público, desencadeada nesta sexta-feira para investigar os envolvidos em uma briga generalizada no estádio Beira-Rio, em dezembro do ano passado, terminou com a prisão de 12 pessoas, integrantes de torcidas organizadas do Inter. Durante o cumprimento de mandados, 11 celulares foram apreendidos, além de 32 buchas de cocaína, duas balanças de precisão, três porções de maconha e materiais de outras torcidas organizadas.

O confronto entre colorados ocorreu no pátio do estádio do Colorado, logo após o jogo entre Inter e Atlético-MG, válido pela última rodada do Brasileirão de 2019. Segundo o promotor Rodrigo da Silva Brandalise, a briga foi premeditada. Os integrantes das torcidas envolvidas, após o término da partida, aguardaram a saída da maior parte do efetivo da Brigada Militar, para iniciarem a briga.

De acordo com Brandalise, os suspeitos poderão responder por lesão corporal, dano ao patrimônio e até associação criminosa. Tudo, no entanto, dependerá do andamento do processo.

Anteriormente, antes do cumprimento dos mandados, Brandalise relatou que os fatos investigados apontam a intenção de demonstração de maior predominância de uma parcela da torcida organizada sobre as outras. A iniciativa foi verificada com postagens feitas em redes sociais que foram encaminhadas ao Ministério Público.