Abel valoriza Praxedes e aproveitamento da base no Inter

Após usar jogadores mais experientes nos primeiros jogos em que comandou o Inter, o técnico Abel Braga vem se acostumando a utilizar atletas da base. Um deles é Bruno Praxedes, que agora se transformou em peça importante do esquema do treinador no Colorado. O meia foi valorizado por Abelão e deve seguir prestigiado no Beira-Rio.

"Olha o risco eu que eu corri. Pedi para ele não jogar com a seleção de base. Ele errou muito contra o Palmeiras, mas falei com ele. No próximo jogo será titular, não tem problema. O jogador da base já vem com a cultura de conhecimento do que é o clube. Tem um sentimento diferente. Hoje em dia a base está muito valorizada", argumentou.

Abel relembrou também as suas passagens por Flamengo e Fluminense para justificar o aproveitamento de atletas da base. "Foram mais de R$ 50 milhões que o Fluminense botou nos cofres com os garotos que foram usados. Eu vou continuar sendo quem eu sou", assegurou.

Diante do Palmeiras, além de Dourado, formado em uma geração mais velha da base do Inter, Abel Braga escalou Caio Vidal, Praxedes e Heitor como titulares. Yuri Alberto também acabou entrando no jogo, mas foi formado nas categorias do Santos.