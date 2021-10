Aguirre cita sequência pesada e vê Inter ainda vivo na briga pelo G4 apesar de novo empate

publicidade

O técnico Diego Aguirre pediu "paciência" ao torcedor do Inter, após novo empate em confronto direto por vaga na Libertadores. Desta vez, marcou no fim e buscou um 2 a 2 diante contra o Corinthians, na tarde deste domingo.

Ele citou a sequência "pesada" de jogos, e reconheceu que a equipe encontrou dificuldades nos últimos dois jogos. E pediu calma ao torcedor. "Queremos mais, claro que sim. Mas estamos na briga. Tenho certeza que vamos ganhar muitos jogos e construir muitas coisas boas", projetou.

Aguirre lamentou os últimos dois empates, mas voltou a frisar que a equipe vinha de cinco vitórias consecutivas no Beira-Rio. Além disso, admitiu problemas físicos da equipe. "É natural que perca a intensidade, com tantos jogos em sequência", admitiu.

Aguirre elogiou o autor do gol, Gustavo Maia. Disse que uma das qualidades do jogador é o chute de fora da área. "Não é só ter qualidade e personalidade. Quando entra no time em um momento difícil e mostra essas características, existe um antes e um depois. Fico feliz pelos meninos", comemorou.

O Inter volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o São Paulo, às 18h15min. A partida, válida pela 29ª rodada, acontece no Morumbi.

