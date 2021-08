Aguirre deve fazer alterações em todos os setores do Inter para duelo contra o Flamengo

publicidade

O Inter deve enfrentar o Flamengo com uma equipe bastante modificada no fim de semana. Seja por lesões ou opção técnica, o técnico Diego Aguirre deve fazer alterações em todos os setores da equipe, com exceção do goleiro Daniel.

No sistema defensivo, Mercado teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira e fica à disposição tanto para a zaga quanto para a lateral. Saravia também deve ser uma alternativa para a ala.

No meio campo, Aguirre não contará com Mauricio. O jogador teve lesão confirmada e deve desfalcar o Inter por pelo menos um mês. Patrick, com desconforto, será reavaliado diariamente até a viagem, para saber se terá condições de jogo.

No ataque, Guerrero, que iniciou a partida contra o Cuiabá, deve permanecer em Porto Alegre. A tendência é que Yuri Alberto ou Thiago Galhardo retornem ao time.

O Inter ainda terá três atividades em Porto Alegre antes da viagem para o Rio de Janeiro. Nesses treinos, Aguirre fará os testes necessários para encaminhar a escalação.

No domingo, o Inter enfrenta o Flamengo, às 18h15min, pelo Brasileirão. O confronto, válido pela 15ª rodada, acontece no Maracanã.

Veja Também