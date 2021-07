Aguirre elogia atuação, mas destaca que Inter precisa voltar a vencer o mais rápido possível

publicidade

O técnico Diego Aguirre gostou do poder de reação do Inter que perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, neste domingo, mas lamentou os erros de arbitragem e as chances perdidas. Por outro lado, o treinador destacou que o Colorado tem criado as oportunidades e que é preciso transformar as chances em gol para voltar a vencer imediatamente.

“Tenho que ver que o caminho é este, pois estamos gerando oportunidade e criando algumas coisas boas, mas o futebol é resultado. Agora é o momento que precisamos ganhar um jogo, mesmo sem merecer. Criar as chances e fazer os gols. Temos que priorizar o resultado. Tenho que acreditar na proposta. Como estamos jogando. A intenção de ser ofensivo em todo o momento. E pensar desde o primeiro momento de vencer o jogo. Estamos conseguindo, mas temos que ter calma neste momento e trabalhar mais. Precisamos melhorar para o próximo jogo”, declarou.

Aguirre lamentou as decisões do árbitro paulista Thiago Scarascati nas faltas cometidas por Cuesta, que gerou a falta do gol de Terans, e de Heitor, que foi decisivo para ele anular o gol de Caio Vidal. O treinador evitou fazer julgamentos sobre a decisão, mas destacou que a equipe poderia ter conquistado um resultado melhor se os erros não acontecessem.

“Agora teremos semanas cheias. É ruim, pois não tivemos competência e estamos fora (da Libertadores), mas teremos tempo para treinar e o time tem que melhorar e continuar evoluindo em muitas coisas. Temos que melhorar defensivamente, a intensidade da pressão no adversário e as finalizações. Estamos perdendo jogos que não deveríamos, mas é um erro nosso não saber matar os jogos marcando gols”, afirmou.

O Inter ainda não divulgou a programação, mas como não terá compromissos no meio da semana, a tendência é que o elenco ganhe folga na segunda-feira. No próximo sábado, às 20h, o Colorado recebe no estádio Beira-Rio o Cuiabá, em um confronto direito para se afastar da zona de rebaixamento.

