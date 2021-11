Aguirre enaltece atuação e vitória do Inter e projeta: "Temos que continuar assim até o final"

publicidade

O técnico uruguaio Diego Aguirre enalteceu o resultado e o desempenho do Inter na vitória contra o Athletico Paranaense na noite deste sábado no estádio Beira-Rio. "Nós fizemos um bom jogo. Ganhamos merecidamente, foi uma vitória muito importante. Estamos brigando por um objetivo que é se classificar para a Libertadores e temos que continuar até o fim do campeonato tentando o máximo de vitórias", disse em entrevista coletiva. Com 47 pontos, o resultado aproxima o Colorado da luta por uma vaga direta na competição continental.

O comandante também elogiou a atuação do meia Carlos Palacios, que flutou centralizado e novamente teve bom rendimento, criando chances e se movimentado. "Ele dá muitas opções podendo jogar pelos lados ou pelo centro. Hoje ele foi muito bem no meio no lugar de Taison. Ganhamos um jogador muito importante", explicou. "Não fui eu. Fomos todos. O clube que deu muito carinho, que o fez sentir como uma família. É normal para um menino ter que se acostumar em um novo ciclo social. O importante foi que o Inter teve paciência", acrescentou sobre o processo de adaptação de Palacios a cidade de Porto Alegre.

Apesar de atuar na vaga do meia Taison, Palacios pode jogar junto com o armador colorado no entendimento de Aguirre. "Eu gostaria de ver Taison jogando com Palacios, pois os dois jogam muito e poderiam fazer coisas boas", pontuou. O treinador também reconheceu a boa fase de Lomba no gol nesse período de ausência de Daniel. "Eu como treinador quero ter sempre bons problemas. São duas opções muito boas. Hoje, o Lomba é uma realidade. Estou muito tranquilo com os nossos dois goleiros pois os dois tem muitas qualidades."

Na próxima rodada, o Inter encara o Cuiabá, na quarta-feira, com alguns desfalques. Conforme Aguirre, Yuri viaja, mas Taison ainda não. "Taison segue com dor no ombro e o Edenílson foi convocado, mas não me importa se for perder ele para servir a Seleção Brasileira. É um orgulho para mim como treinador treinar um jogador da Seleção".

