Aguirre tem nome publicado no BID e faz sua estreia pelo Inter contra a Chapecoense

O técnico Diego Aguirre está regularizado para fazer sua estreia pelo Inter. O nome do uruguaio apareceu, no final da tarde desta quarta-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ele estará na casamata na partida desta quinta-feira, às 19h, na Arena Condá, contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

De volta após seis anos e apresentado na segunda-feira, Aguirre está desde o começo da semana treinando a equipe profissional no CT Parque Gigante. Anunciado no final de semana, ele, inclusive, esteve na arquibancada no empate colorado, contra o Ceará, no último domingo.

Nestes três dias, Aguirre comandou treinamentos no CT Parque Gigante, conheceu o elenco, e deve manter um time semelhante ao da última partida. A tendência é que o time mantenha o mesmo esquema, com o goleiro Daniel seguindo na meta. Recuperado da Covid-19, Lomba ainda não deve ser utilizado.

Com cinco pontos na tabela, o Inter busca a segunda vitória fora de casa para subir na classificação. Atualmente, 13º colocado.

