Aguirre vê Inter fortalecido após o Gre-Nal e cobra evolução

Após a vitória de 1 a 0 no Gre-Nal, o técnico do Inter, Diego Aguirre, falou sobre o triunfo sobre o Grêmio e acredita que a sua equipe sai fortalecida para a reta final do Brasileirão.

"Perder hoje seria um desastre, mas quando você ganha um Gre-Nal, você se fortalece. Nós precisávamos desta vitória, o clube precisava, assim como a torcida também. Agora, precisamos evoluir. Talvez até poderíamos ter vencido com mais um gol, tivemos alguns contra-ataques e poderíamos ter matado o jogo", disse Aguirre.

O comandante colorado também elogiou o planejamento feito pelo clube para o clássico. Ele ainda garantiu que os planos não passaram pela preservação de atletas na partida anterior, contra o São Paulo.

"Para mim, a primeira coisa é o planejamento, que foi muito bom para este jogo. Todos fizeram um bom trabalho, todos estavam mentalizados para chegar 100% no Gre-Nal", argumentou Aguirre.

