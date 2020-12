Ainda com futuro indefinido, Rodrigo Caetano fala em tom de despedida do Inter

publicidade

O final de ano será de mudanças no estádio Beira-Rio. Além do novo presidente, que será definido no dia 15 de dezembro, o diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano, não deverá permanecer no staff colorado. Após a vitória do inter sobre o Botafogo o dirigente desconversou sobre o assunto, mas revelou que ainda não foi procurado nenhum dos candidatos.

"O meu contrato vai até dia 31 de dezembro, até lá seguirei trabalhando com o mesmo profissionalismo e dedicação. Ainda não fui procurado, se algum candidato me procurar para prosseguir meu trabalho perfeito, se não vou trabalhar para fazer a melhor transição possível. Quem ganhar o Inter estará bem servido", declarou.

Caetano garantiu que não estava se despedindo do clube, e que faria isso assim que se tornasse oficial, pois tem "muitos agradecimentos para fazer". No entanto, ele aproveitou para fazer um balanço de seu trabalho.

"Não estou aqui para fazer despedida, o trabalho de um executivo é muito mais do que contratar. Requer uma entrega muito grande e não será diferente até o final do meu contrato. Tenho certeza que caso o próximo profissional assuma, ele não vai pegar um trabalho do zero.

O dirigente também atualizou a situação da multa contratual do técnico Eduardo Coudet, que ainda não foi paga pelo Celta. "Isto deve se resolver ainda nesta semana".