Alessandro Barcellos é eleito presidente do Inter e comandará o Colorado pelos próximos três anos

O Inter já tem um novo presidente para os próximos três anos. O ex-vice-presidente de futebol Alessandro Barcellos, da Chapa 5, superou o candidato José Aquino Flores de Camargo, da Chapa 3, no segundo turno das eleições coloradas e comandará o clube a partir.

Barcellos repetiu o cenário do primeiro turno, quando passou com boa margem para o "pátio" na frente de Aquino. Nesta terça-feira, a Chapa 5 recebeu 16.522 votos contra 9.600 de seu adversário e será a responsável pelo Clube até 2023. Foram 2354 votos nulos e 565 votos em branco. Ao todo, 29.041 associados colorados votaram - um recorde na história colorada.

Além do desafio de equilibrar as finanças do Inter, Barcellos terá pela frente o novo formato de mandato presidencial. Ao contrário dos presidentes mais recentes, o futuro comandante terá três anos de gestão. Nesta temporada atípica pela pandemia, o presidente tomará posse em data a ser definida de janeiro, quando o Brasileirão ainda estará transcorrendo. Em campo, na competição nacional, a meta imediata será tentar brigar pelo título ou uma vaga na Libertadores do próximo ano.

A Eleição 2020 bateu o recorde de número de votantes: 29.041 sócios(as) participaram do pleito virtual, o que representa 44.71% dos(as) que estavam aptos(as) a votar! #VamoInter — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 16, 2020

Em seu currículo, além do comando do futebol nesta temporada, Barcellos também teve experiências nas finanças e na administração do clube. Com 49 anos, ele é formado em administração pela FAPA e tem especializaçaõ em Gestão, Pesquisa e Inovação pela Unicamp. Já foi secretário de estado da administração e dos recursos humandos do RS, diretor presidente do Detran-RS e coordenador geral da assessoria técnica de bancada da Assembleia Legislativa do RS.

Assumem com ele no Conselho de Gestão: 1° Vice-presidente, Dannie Dubin, 2° Vice-presidente, Arthur Caleffi, 3° Vice-presidente, Luiz Ribeiro Bortolini e 4° Vice-presidente, Humberto Cesar Busnello.

De situação para oposição

Alessandro Barcellos teve uma saída conturbada da atual gestão colorada. Ex-vice-presidente de Futebol, o dirigente trabalhou no clube até o mês de setembro, tendo participado da formação da equipe de Eduardo Coudet.

A decisão partiu do presidente Marcelo Medeiros que optou por retirar Barcellos após tomar conhecimento da aliança entre os movimentos colorados para formar oposição no pleito eleitoral deste ano.

