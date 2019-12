Alessandro Barcellos é o novo vice-presidente de futebol do Inter

publicidade

O Inter fez mais um anúncio pensando no departamento de futebol para a próxima temporada. Na tarde desta sexta-feira, o Colorado confirmou o nome de Alessandro Barcellos para o cargo de vice-presidente de futebol do clube. A informação foi confirmada pelo site oficial do clube.

Alessandro Barcellos trabalha na direção do Inter desde 2017. Antes, estava a cargo do setor de Administração e Finanças. O Inter irá comunicar a decisão do novo titular da pasta que ficou em aberto assim que houver a confirmação oficial do substituto de Barcellos.

Alessandro Barcellos assume no lugar de Roberto Melo, que deixou o clube no fim de novembro. Melo vinha sendo criticado pela sequência de resultados negativos após a perda do título da Copa do Brasil de 2019 para o Athletico-PR. Após o vice-campeonato, o time caiu de produção até a demissão de Odair Hellmann, depois de derrota para o CSA por 1 a 0, em Alagoas. Depois, foi a vez de Melo deixar o clube faltando três rodadas para o fim da competição.