Após boa atuação contra o Vitória, Daniel e Johnny devem ganhar continuidade no Inter

Depois da boa apresentação contra o Vitória na quinta-feira, pela Copa do Brasil, o goleiro Daniel e o volante Johnny devem ganhar nova chance no Inter. Os dois jogadores foram as últimas peças mexidas pelo técnico Miguel Ángel Ramírez na busca pelo time ideal do Colorado, que enfrenta o Fortaleza, às 16h, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. O time busca seu primeiro resultado positivo no campeonato, após a estreia com empate contra o Sport.

O Colorado define o time que entrará em campo em atividade no CT do Ceará na tarde deste sábado. A ideia é dar continuidade a atletas para formar um 11 ideal com sequência. Nesse esquema, Daniel deve permanecer. O goleiro já era um antigo pedido da torcida, insatisfeita com o desempenho de Marcelo Lomba. Ele foi bem no confronto contra o Vitória, fazendo boas defesas, mas, principalmente, em um aspecto exigido pelo treinador: jogo com os pés e próximo à área.

Outra permanência deve ser o volante Johnny, de apenas 19 de anos, menos difícil de ser mantido no time, uma vez que o Colorado terá o desfalque de Rodrigo Dourado. Ele disputará vaga com Lindoso, mas o desempenho recente pesa a seu favor, tendo acertado mais de 95% dos passes, com apenas cinco erros, e foi o atleta que mais trocou passes durante o jogo de quinta-feira. Após a partida, Ramírez elogiou o atleta.

O Colorado também deve ter mudanças no ataque contra o Fortaleza, com a entrada de Galhardo, que entrou no segundo tempo da última partida e deu dinamismo ao grupo. Outra possibilidade é a saída de Patrick do time: ainda sem ritmo após retorno de lesão, ele daria vaga a Maurício pelo lado esquerdo. Assim, o Inter deve ir a campo com Daniel; Saravia, Cuesta, Moisés, Lucas Ribeiro; Edenilson, Taison, Caio Vidal, Maurício; e Galhardo.