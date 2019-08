Após cumprir suspensão, Nico López pode ser opção contra o Goiás

publicidade

Depois de perder a posição para Rafael Sobis no titular e cumprir suspensão automática contra o Fortaleza, o atacante uruguaio Nico López pode voltar a começar uma partida pelo Inter. O jogador, que entrou no segundo tempo contra o Flamengo e perdeu uma grande chance de descontar o placar, participou do treino deste sábado e está à disposição do técnico Odair Hellmann para o jogo deste domingo contra o Goiás, às 16h, no Serra Dourada.

O último treinamento antes de viajar a Goiânia aconteceu na manhã deste sábado, no CT Parque Gigante. O treinador colorado comandou uma atividade recreativa com todo o grupo de jogadores no gramado e, depois, um trabalho específico em campo reduzido com uma parte do elenco.

Odair Hellmann não confirmou a equipe que tentará a segunda vitória seguida fora de casa do Colorado no Brasileirão. Mas deve mandar a campo um time alternativo para preservar atletas para o confronto contra o Flamengo, na quarta, pela Copa Libertadores.

O Inter deve entrar em campo com Danilo Fernandes; Zeca, Klaus (Bruno Fuchs), Emerson Santos e Natanael; Rithely, Bruno Silva, Nonato; Sarrafiore, W.Silva; Trellez (Nico López). O Colorado está na sétima colocação, com 24 pontos.