Após golear o Flamengo, Inter retoma treinos físicos no CT Parque Gigante

Com uma semana cheia de treinamentos até o próximo compromisso pelo Brasileirão, o Inter se reapresentou no CT Parque Gigante para trabalhos físicos na tarde desta segunda-feira. O time foi ao Beira-Rio logo após o retorno do Rio de Janeiro, onde goleou o Flamengo, no estádio Maracanã, por 4 a 0, e se reabilitou na tabela da competição nacional.

Sob o comando do técnico Diego Aguirre, a atividade foi organizada em duas partes. Quem atuou no Rio realizou atividades regenerativas na academia e depois correu ao redor do campo. Enquanto o restante do grupo foi ao gramado e treinou com bola, fazendo exercícios de posse e finalização.

O grupo terá folga nesta terça-feira, mas retoma os trabalhos na quarta-feira visando o duelo contra o Fluminense, no Beira-Rio, às 20h30min do domingo. A expectativa colorada é usar o ânimo pela impressionante vitória contra o Rubro-Negro para mudar seu patamar na tabela do Brasileirão. Atualmente, são 18 pontos e a 11ª posição.

