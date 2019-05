Após susto em dividida com Pottker, Sarrafiore treina normalmente

publicidade

Com informações de Bruno Ravazzolii

Foi apenas um susto. Após deixar o treino de ontem chorando com dores após uma dividida com William Pottker, o meia argentino Sarrafiore treinou normalmente na manhã deste sábado no CT Parque Gigante. Ele participou do rachão e inclusive foi alvo de brincadeira dos companheiros. Ao escorregar no gramado, os demais jogadores do Inter correram na direção dele pedindo atendimento médico.

O lateral Bruno comentou sobre a situação do jovem jogador argentino. “Susto muito grande. A equipe treina muito forte. As vezes têm esses lances. É a vontade de vencer. Graças a Deus não foi nada sério”, disse.

O Colorado encerrou a preparação para o jogo diante do Santos, marcado para este domingo, às 16h, na Vila Belmiro. O técnico Odair Hellmann seguirá com os desfalques do zagueiro Rodrigo Moledo e do volante Rodrigo Dourado, lesionados. O lateral Zeca, que levou o terceiro amarelo, está suspenso. O meia D’Alessandro, que atuou três jogos seguidos, pode ser preservado. O Inter deve entrar em campo com Lomba; Bruno, Emerson Santos, Cuesta e Iago; Lindoso, Edenilson e Nonato; Nico López, Guilherme Parede e Guerrero.