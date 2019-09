Após vice da Copa do Brasil, Melo reafirma confiança no trabalho de Odair Hellmann

publicidade

Após a derrota no segundo jogo da final da Copa do Brasil, por 2 a 1, para o Athletico-PR, que fez o Inter ficar com o vice-campeonato da competição, o vice-presidente de futebol Roberto Melo reafirmou a confiança no trabalho do técnico Odair Hellmann. Ele também pediu foco no Brasileirão e citou a necessidade de reforçar a atenção no campeonato nacional.

Para defender a continuidade do trabalho, o dirigente usou o exemplo justamente do rival que saiu vencedor do Beira-Rio na noite desta quarta. Citou o que vem sendo feito no Athletico-PR, com a manutenção do técnico Tiago Nunes, campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. "É o grande exemplo. Vem há bastante tempo colhendo frutos do trabalho, com um treinador há um bom tempo no comando da equipe", destacou.

O vice de futebol admitiu a frustração, já que esperava reverter o resultado negativo no Paraná. Ele disse que já havia ocorrido conversas no vestário sobre a partida, e citou a necessidade de "lamber as feridas" após a derrota. "Muito dolorido. Todo mundo está chateado, triste. Mas precisamos reagir", afirmou.

Após a perda do título, Melo também reconheceu e parabenizou o desempenho do Athletico-PR na conquista do título inédito da Copa do Brasil. Ele reconheceu a superioridade do rival nos 180 minutos. "Faltou a gente jogar mais. Começamos bem o jogo, mas o Athletico foi melhor, e está de parabéns", frisou.

O Inter ocupa, no momento, a quarta colocação no Brasileirão, e está na briga pelo título, na visão do vice de futebol Colorado. Citou a necessidade de esquecer a Copa do Brasil, e pediu para a equipe "entrar de cabeça" no Brasileirão. "Estamos no G4. Nos resta o Brasileiro, estamos bem colocados entre os primeiros. Vamos brigar pelo título que nos resta", projetou.

Pelo Brasileirão, o Inter volta a campo no domingo, às 11h, para enfrentar a Chapecoense, no Beira-Rio, na reabertura do segundo turno da competição.