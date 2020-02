Após vitória no Campeonato Chileno, Universidad desembarca em Porto Alegre

publicidade

A delegação da Universidad do Chile desembarcou em Porto Alegre na noite desse domingo e, nesta segunda-feira, encerra preparação para o confronto contra o Inter pela segunda fase da pré-Libertadores. A programação do clube chileno na Capital do Rio Grande do Sul inicia com uma entrevista coletiva do técnico Hernán Caputto, a partir das 11h45min, em um hotel no bairro São João.

No período da tarde os dois adversários do Inter na semana terão um encontro no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho, já que os chilenos iniciam a atividade às 17h e o Grêmio treinará no local a partir das 15h30min. Com os dois campos de treinamentos, as equipes poderão treinar concomitantemente.

No sábado, a “La U” goleou o Unión La Calera, por 3 a 0, e viajou no domingo com Walter Montillo, suspenso pela expulso na partida de ida, e Osvaldo González, lesionado, na delegação. O goleiro Fernando de Paul participou do jogo, mas após a partida apresentou um problema gastrointestinal, foi atendido e também integrou o grupo que viajou para Porto Alegre.

No treino da tarde, que terá 15 minutos aberto para o registro de imagens, Caputto irá definir o substituto de Montillo. Gonzalo Espinoza e Nicolás Guerra são citados como possíveis subtituto do meia argentino que está suspenso.

Ya estamos en tierras brasileñas! 🇧🇷Envianos tu mensaje de aliento al equipo ⬇️👏 #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/iCxhpklVt7 — Universidad de Chile (@udechile) February 9, 2020

Para classificar, o Universidad do Chile precisa vencer ou empatar com gols no Beira-Rio. Novo empate em 0 a 0, a decisão será nas penalidades máximas. Vitória do Inter tira os chilenos da competição. O jogo no Beira-Rio está marcado para terça-feira, às 19h15min.