Apesar de lamentar empate no fim, Kaique Rocha considera estreia "especial" no Inter

publicidade

O jovem zagueiro Kaique Rocha lamentou o empate amargo diante do Red Bull Bragantino, por 1 a 1, no Beira Rio, nesta quinta-feira. Foi a sua estreia no Inter. O defensor comentou do longo período sem atuar. "Jogo especial. Daqui seis dias iria fazer um ano da minha última partida. Estava sendo uma estreia perfeita, mas sofremos o gol. O Bragantino é uma ótima equipe. Difícil entender também os seis minutos de acréscimos. Faz parte", disse na saída do gramado.

A última partida profissional de Kaique Rocha havia sido no dia 27 de outubro de 2020, quando ele ainda defendia a Sampdoria, da Itália. Pelo jogo, ele recebeu elogios do vice-presidente, Emílio Papaleo. "Uma estreia maravilhosa", definiu.

Com apenas 20 anos, o zagueiro foi revelado nas categorias de base do Santos e em 2019 foi comprado pela Sampdoria, da Itália. Em agosto deste ano, ele assinou com o Inter por dois anos de empréstimo, sendo fixado valor para opção de compra definitiva.

Com o empate desta quinta-feira, o Inter ficou na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.

Veja Também