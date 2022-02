Artilheiro do Inter no Gauchão, Maurício vê evolução: "Vamos colher grandes frutos"

publicidade

Autor do gol que deu a vitória ao Inter diante do Caxias, Maurício comemorou o resultado positivo dentro do Centenário. O meia é o artilheiro do Colorado no estadual com dois gols – ambos feitos em Caxias do Sul. O triunfo encerrou uma sequência de três rodadas em que o elenco de Alexander Medina não sabia o que era vencer.

“Precisávamos desse resultado positivo. No segundo tempo, melhoramos bastante nossa velocidade com a bola e assim criamos mais oportunidades de gol”, disse Maurício em entrevista aos canais oficiais do clube.

Na próxima rodada, o Inter recebe o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, às 21h30min, na quarta-feira. “É um trabalho que está sendo bem feito e tenho certeza que vamos colher grandes frutos. Esperamos contar com a nossa torcida agora jogando em casa”, disse.

Com a vitória, o Inter sobe de maneira provisória para a segunda posição, com 11 pontos.