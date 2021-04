Auxiliar de Ramírez no Inter é denunciado no TJD-RS e pode pegar até 720 dias de suspensão

publicidade

O auxiliar do técnico Miguel Ángel Ramírez, do Inter, foi denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado por conta de uma irregularidade na súmula do clássico Gre-Nal. Martín Anselmi pode pegar um gancho de até 720 dias como pena máxima de suspensão.

Anselmi teria assinado a súmula na derrota por 1 a 0 no clássico como preparador de goleiros. A pena mínima é de 320 dias, por se tratar de um membro da comissão técnica. A punição máxima cheaga a 720 dias, com chance de eliminação em caso de reincidência. A multa pode chegar até R$ 100 mil.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, também está na mira do Tribunal. Ele foi denunciado por desrespeitar a arbitragem no empate em 0 a 0 diante do São José. O gancho pode ser de até 180 dias.

O julgamento está marcado para a próxima quinta-feira. A audiência ocorre às 15h30min, na sede do TJD.

O Inter entra em campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Aimoré, pelo Gauchão. A partida, válida pela 10ª rodada, acontece no Cristo Rei, em São Leopoldo, às 21h30min.

