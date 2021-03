Auxiliar técnico Caíco deixa o Inter

publicidade

Em reformulação na comissão técnica com a chegada do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o Inter comunicou que o auxiliar técnico Caíco deixou o clube nesta sexta-feira. Ídolo colorado em campo, o profissional trabalhava desde 2018 com o time principal.

Anteriormente, o auxiliar também atuou nas categorias de base do clube entre 2013 e 2017, participando do processo de formação de jogadores.

Como jogador, Caíco ficou marcado por ser fundamental na conquista da Copa do Brasil de 1992 antes de seguir carreira no país e no exterior. Em nota, o clube agradeceu pela dedicação e desejou sucesso na sequência de sua carreira.

