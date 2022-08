Auxiliar técnico do Inter projeta recuperação de Edenilson após gol

publicidade

Sidney Lobo projeta a recuperação de Edenilson após o gol marcado na goleada contra o Juventude por 4 a 0. Para o auxiliar técnico, o camisa 8 vai ajudar o Inter "ali na frente": "O Edenilson tem uma história maravilhosa no futebol e aqui no Internacional. É um atleta que luta pelo clube que defende. Tem tido uma performance muito boa nos treinamentos, mesmo depois do que aconteceu. E ali na frente vai nos ajudar muito, tenho certeza."

O meio-campista perdeu espaço para Johnny, que foi titular nas duas últimas partidas, contra Avaí e Juventude. O camisa 30 foi um dos destaques da vitória colorada nesta noite, com dois gols marcados. Sidney Lobo elogiou não só a "crescente" do volante, como também de Maurício, que assumiu o lugar de Alan Patrick: "São dois jogadores que vem numa crescente muito grande. O atleta precisa disso, dessa sequência. É uma demonstração de que todos que defendem o Inter podem ser titulares. Todos tem que estar prontos".

Sidney destacou a paciência do Inter para construir a boa vitória contra o Esmeraldino. Segundo ele, a equipe foi inteligente para encontrar os espaços e concluir as jogadas em gol: "Tivemos um início muito difícil. O Juventude veio com proposta de explorar o contragolpe. Tivemos que ter paciência para construir as jogadas. E fomos felizes. A equipe teve controle muito inteligente e merecidamente foi coroada com essa vitória".

